Никто не сомневался, что спецы из Аффальтербаха приложат руку к новому флагману Mercedes-Benz. Теперь знаем, чего от них ждать.

По слухам, электрический флагман Mercedes в форме седан получит не меньше мощности, чем нынешний бензиновый S63 AMG.

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Роскошный. Мощный. Динамический. Электрический. Mercedes-AMG EQS обещает стать достойным ответом Tesla Model S Plaid и любому другому высокопроизводительному электрокару.

Стандартный Mercedes-Benz EQS 550 4Matic будет иметь силовую установку с отдачей в 470 лошадиных сил и 759 ньютонметров. Ожидается, что AMG EQS получит агрегат на 600+ л.с. и 900 ньютонметров, которые будут распределяться не только между осями, но и отдельно на каждом колесе.

Конечно, никаких цифр пока что нет, однако известные характеристики обычного EQS 550 и названная мощность дают надежду на ускорение до первой сотни менее чем за четыре секунды.

Mercedes-Benz EQS оснащается литий-ионным аккумулятором на 100 киловатт-часов, установленным в полу. Заявленный запас хода в 690 километров за циклом WLTP. Возможности скоростной зарядки позволяют восстановить энергию в аккумуляторе до 80% за 20 минут.

Фото: Mercedes-Benz Vision EQS / Daimler

Известно, что в планах немецкого автопроизводителя к концу текущего года значится смена поколения для традиционного S-Класса. В следующем году клиенты Benz начнут получать свои электрические EQS, а мощная версия большого электрического седана AMG EQS пополнит линейку модели не ранее 2022 года.

AMG EQS придется противостоять не только вездесущей Tesla и ее Model S Plaid. Еще компанию им составят топовые Porsche Taycan, Audi E-Tron GT и Jaguar XJ. Кроме того, недавно BMW анонсировала, что самая мощная версия следующей генерации 7-й серии также будет электрической.

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