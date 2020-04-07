Ніхто не сумнівався, що специ з Аффальтербаха докладуть руку до нового флагмана Mercedes-Benz. Тепер знаємо, чого від них чекати.

За чутками, електричний флагман Mercedes у формі седан матиме не менше потужності, ніж нинішній бензиновий AMG S63.

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Розкішний. Потужний. Динамічний. Електричний. Mercedes-AMG EQS обіцяє стати гідною відповіддю Tesla Model S Plaid та будь-якому іншому високопродуктивному електрокару.

Стандартний Mercedes-Benz EQS 550 4Matic матиме силову установку з іддачею в 470 кінських сил і 759 ньютометрів. Очікується, що AMG EQS отримає агрегат на 600+ к.с. і 900 ньютонметрів, котрі розподілятимуться не тільки між осями, а й окремо на кожному колесі.



Звичайно, жодних цифр пок що немає, однак відомі характеристики звичайного EQS 550 та названа потужність дають надію на прискорення до першої сотні менш, ніж за чотири секунди.

Mercedes-Benz EQS оснащується літій-іонним акумулятором на 100 кіловат-годин, встановленим у підлозі. Заявлений запас ходу у 690 кілометрів за циклом WLTP. Можливості швидкісної зарядки дозволяють відновити енергію в акумуляторі до 80% за 20 хвилин.

Фото: Mercedes-Benz Vision EQS / Daimler

Відомо, що у планах німецького автовиробника до кінця поточного року значиться зміна покоління для традиційного S-Класу. Наступного року клієнти Benz почнуть отримувати свої електричні EQS, а потужна версія великого електричного седана AMG EQS поповнить лінійку моделі не раніше 2022 року.

AMG EQS доведеться протистояти не лише всюдисущій Tesla та її Model S Plaid. Ще компанію їм складуть топові Porsche Taycan, Audi E-Tron GT та Jaguar XJ. Крім того, нещодавно BMW анонсувала, що найпотужніша версія наступної генерації 7-ї серії також буде електричною.

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