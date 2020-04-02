Компанія Mansory виявилась одним із 63 покупців Lamborghini Sián FKP 37 і хоче добре заробити на його перепродажу.

В еквіваленті в національній валюті вартість Lamborghini Sián FKP 37 – просто астрономічна: 113 566 912 гривень. Це 3,772 мільйона євро.

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Якщо покупець буде не з Німеччини, вартість буде нижчою – “лише” 3,17 млн євро. Та навіть ця цифра дозволить ательє Mansory отримати чималий зиск. Точна вартість Sián FKP 37 ніколи не називалась італійським виробником, оскільки всі 63 автомобіля, запланованих до випуску, були розкуплені ще перед офіційною прем’єрою. Однак представник Lamborghini зазначив, що кожен з клієнтів заплатив понад 2 мільйони євро.

Lamborghini Sián FKP 37 є першим серійним гібридом італійської марки, а також найпотужнішою серійною моделлю. Гіперкар побудований на платформі Aventador і в моторному відсіку ховає 6,5-літровий 785-сильний V12, котрому допомагає вбудований у коробку передач 34-сильний електромотор. Загальна продуктивність установки сягає 819 к.с., що дозволяє гіперкару прискорюватись з місця до 100 км/год за 2,8 секунди. Максимальна швидкість перевищує 350 км/год.

Наразі автомобіль можна купити на сайті Mobile.de, продавець – німецьке тюнінг-ательє Mansory, відоме надзвичайно екстравагантним підходом до редизайну люксових автомобілів. Фактично, продається не сам автомобіль, а лиш місце в черзі на нього, оскільки завод Lamborghini у Сант'Агата-Болоньєзе, зупинений через коронавірус, ще не починав відвантажувати машини покупцям.

Фото: Lamborghini Sián FKP 37 / Lamborghini

Ситуація з перепродажем рідкісного автомобіля видається тим більше дивною, зважаючи на те, що подібні раритети, зазвичай, захищені від спекуляцій умовами договору купівлі-продажу. Як правило, власник не може здійснювати повторний продаж машини протягом певного часу – щонайменше, одного року.

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