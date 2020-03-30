За футболіста можна порадіти або ж позаздрити черговому скарбу в його колекції.

Роналду – один з тих клієнтів Bugatti, що заробили свої статки чесною працею, а тому футболіст не стидається і не боїться демонструвати гарні речі, на які він витрачає чималі кошти. Відомий поціновувач ювелірних прикрас, золотих годинників з діамантами, дизайнерського одягу та ультрадорогих автомобілів, Роналду поповнив свою скарбничка черговою перлиною – Bugatti Centodieci.

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Нагадаємо, Bugatti Centodieci присвячений легендарній моделі Bugatti EB110 SS і став найпотужнішою, серед серійних автомобілів марки: віддача фірмового квад-турбо W16 об'ємом 8,0 збільшилась на 100 к.с. до 1600 к.с. Динамічні характеристики автомобіля гідні його статусу: 2,4 секунди до першої сотні на спідометрі, 6,1 секунди – до 200 км/год і 13,1 – до позначки “300”; максимальна швидкість становить 380 км/год.

Фото: Bugatti Centodieci та Bugatti EB110 SS / Bugatti

Bugatti збере лише 10 примірників Centodieci впродовж двох років. Усі вони, звісно, вже розкуплені, незважаючи на високий цінник у 8 мільйонів євро за базову версію, а одним з перших, хто отримав своє замовлення став Роналду. Футболіст – відомий шанувальник Bugatti, у його колекції вже є Veyron Grand Sport Vitesse та Chiron.



Також його колекція суперкарів включає Brabus Mercedes-AMG G 63, Lamborghini Aventador, Rolls-Royce Cullinan, a Ferrari F12 TDF, Range Rover Sport, Mercedes AMG-GLE 63, McLaren Senna, Bentley Continental GT та Chevrolet Camaro, котрий використовується як машина на кожен день. І це лише ті автомобілі, про які футболіст розказував у соцмережах. За приблизними оцінками вартість автомобільного зібрання Роналду становить близько 20 мільйонів доларів, тоді як його капітал оцінюється у 460 мільйонів доларів.

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