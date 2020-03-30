За футболиста можно порадоваться или позавидовать очередному сокровищу в его коллекции.

Роналду – один из тех клиентов Bugatti, заработавших свое состояние честным трудом, а потому футболист не стыдится и не боится демонстрировать хорошие вещи, на которые он тратит немалые средства. Известный ценитель ювелирных украшений, золотых часов с бриллиантами, дизайнерской одежды и ультрадорогих автомобилей, Роналду пополнил свою копилку очередной жемчужиной – Bugatti Centodieci.

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Напомним, Bugatti Centodieci посвящен легендарной модели Bugatti EB110 SS и стал самой мощной среди серийных автомобилей марки: отдача фирменного квад-турбо W16 объемом 8,0 увеличилась на 100 л.с. к 1600 л.с. Динамические характеристики автомобиля достойны его статуса: 2,4 секунды до первой сотни на спидометре, 6,1 секунды – до 200 км/ч и 13,1 – до отметки “300”; максимальная скорость составляет 380 км/час.

Фото: Bugatti Centodieci та Bugatti EB110 SS / Bugatti

Bugatti соберет лишь 10 экземпляров Centodieci в течение двух лет. Все они, конечно, уже раскуплены, несмотря на высокий ценник в 8 миллионов евро за базовую версию, а одним из первых, кто получил свой заказ стал Роналду. Футболист – известный поклонник Bugatti, в его коллекции уже есть Veyron Grand Sport Vitesse и Chiron.

Также его коллекция суперкаров включает Brabus Mercedes-AMG G 63, Lamborghini Aventador, Rolls-Royce Cullinan, a Ferrari F12 TDF, Range Rover Sport, Mercedes AMG-GLE 63, McLaren Senna, Bentley Continental GT и Chevrolet Camaro, который используется как машина на каждый день. И это только те автомобили, о которых футболист рассказывал в соцсетях. По приблизительным оценкам стоимость автомобильного собрание Роналду составляет около 20 миллионов долларов, тогда как его капитал оценивается в 460 миллионов долларов.

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