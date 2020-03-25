Італійська марка оголосила відкличну кампанію для моделей Aventador SVJ Coupe та Aventador SVJ Roadster у США.

Винним у цій ситуації виробник називає одного зі своїх співробітників, новенького. не надто вдалий старт для його кар’єри.

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Власники 26 машин Aventador SVJ Coupe і Aventador SVJ Roadster у Сполучених Штатах можуть потрапити всередину своїх машин, а от відчинити двері зсередини буде неможливо. У офіційному зверненні до клієнтів автовиробник прокоментував причину так: “Під час складання автомобілів, недостатньо добре навчений новий оператор, можливо, неправильно закріпив загнутий штифт кабелю всередині внутрішніх дверних ручок”.

Фото: Lamborghini Aventador SVJ Coupe і Aventador SVJ Roadster / Lamborghini

Виробник виявив цю проблему під час он-лайн контролю якості. Внутрішнє розслідування показало причину проблеми, і в Lamborghini дійшли висновку, що потенційно небезпечними можуть бути автомобілі, випущені у період з грудня 2019 року до січня 2020 року. Через “Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху” була оголошена відклична кампанія для усіх автомобілів, в яких може виникнути означена проблема.

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