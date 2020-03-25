Итальянская марка объявила кампанию отзыва для моделей Aventador SVJ Coupe и Aventador SVJ Roadster в США.

Виновным в этой ситуации производитель называет одного из своих сотрудников, новенького. Не слишком удачный старт для его карьеры.

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Владельцы 26 машин Aventador SVJ Coupe и Aventador SVJ Roadster в Соединенных Штатах могут попасть внутрь своих машин, а вот открыть двери изнутри будет невозможно. В официальном обращении к клиентам автопроизводитель прокомментировал причину так: “Во время сборки автомобилей недостаточно хорошо обученный новый оператор, возможно, неправильно закрепил загнутый штифт кабеля внутри внутренних дверных ручек”.

Фото: Lamborghini Aventador SVJ Coupe і Aventador SVJ Roadster / Lamborghini

Производитель обнаружил эту проблему во время онлайн контроля качества. Внутреннее расследование показало причину проблемы, и в Lamborghini пришли к выводу, что потенциально опасными могут быть автомобили, выпущенные в период с декабря 2019 года до января 2020 года. Через “Национальную администрацию безопасности дорожного движения” была объявлена отзывная кампания для всех автомобилей, в которых может возникнуть данная проблема.

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