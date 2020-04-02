Компания Mansory оказалась одним из 63 покупателей Lamborghini Sián FKP 37 и хочет хорошо заработать на его перепродаже.

В эквиваленте в национальной валюте стоимость Lamborghini Sián FKP 37 – просто астрономическая: 113 566 912 гривен. Это 3,772 миллиона евро.

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Если покупатель будет не из Германии, стоимость будет ниже – “всего” 3,17 млн евро. И даже эта цифра позволит ателье Mansory получить немалую выгоду. Точная стоимость Sián FKP 37 никогда не называлась итальянским производителем, поскольку все 63 автомобиля, планируемых к выпуску, были раскуплены еще перед официальной премьерой. Однако представитель Lamborghini отметил, что каждый из клиентов заплатил больше 2 миллионов евро.

Lamborghini Sián FKP 37 является первым серийным гибридом итальянской марки, а также самой мощной серийной моделью. Гиперкар построен на платформе Aventador и в моторном отсеке прячет 6,5-литровый 785-сильный V12, которому помогает встроенный в коробку передач 34-сильный электромотор. Общая производительность установки достигает 819 л. с., что позволяет гиперкару ускоряться с места до 100 км/ч за 2,8 секунды. Максимальная скорость превышает 350 км/час.

Сейчас автомобиль можно купить на сайте Mobile.de продавец – немецкое тюнинг-ателье Mansory, известное чрезвычайно экстравагантным подходом к редизайну люксовых автомобилей. Фактически, продается не сам автомобиль, а лишь место в очереди на него, поскольку завод Lamborghini в Сант'Агата-Болоньезе, остановленный из-за коронавируса, еще не начинал отгружать машины покупателям.

Фото: Lamborghini Sián FKP 37 / Lamborghini

Ситуация с перепродажей редкого автомобиля выглядит тем более странной, учитывая то, что подобные раритеты, как правило, защищены от спекуляций условиями договора купли-продажи. Как правило, собственник не может осуществлять повторную продажу машины в течение определенного времени – по меньшей мере, одного года.

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