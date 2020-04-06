Запідозрити у цьому вінтажному Mercedes W100 новенький Maybach зовні майже неможливо. Так само, як зсередини важко здогадатись, що це інтер'єр олдтаймера.

У 1963 році компанія Mercedes-Benz вперше представила люкосвий лімузин на базі серійної моделі, названий Pullman. Ним став Mercedes-Benz 600 Pullman (W100). До 1981 року німецький виробник випустив 2677 таких машин, усі збирались вручну. І цей “шестисотий” один з них, хоча й відрізняється від решти.

Дивіться також: Власник грандіозної автомобільної колекції вперше за три десятиліття вирішив здмухнути з машин пил (відео)

Свого часу Mercedes-Benz 600 Pullman перевозили президентів і королів, магнатів і мафіозі, кінозірок та співаків. Найкрутішим вважався Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet – лімузин з відкидним дахом. Таких було випущено лише 59 одиниць.



Фото: Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet 1971 року / Tom Hartley

Та тому, хто прагне отримати щось справді унікальне, варто придивитись до цього лімузина, виставленого на продаж Auto Leitner. Якщо зовні цей Mercedes-Benz 600 Pullman нічим не відрізняється від іншого “Пулльмана” 1975 року випуску, то всередині це цілком сучасний Maybach 62.

Модифікації були проведені з особливою ретельністю для збереження класичного вигляду автомобіля і робота виконана надзвичайно добре. Усе тому, що реставрацію та модернізацію розпочали проводив підрозділ Mercedes-Benz Classic. Повна реставрація 600 Pullman почалась у 2007 році. Через сім років і 3 000 000 євро Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach був готовий.

Фото: Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach / Auto Leitner

Головні агрегати – мотор та коробку передач, залишили оригінальні, аби зберегти за автомобілем статус класичного. Оригінальні компоненти W100 включають 6,3-літровий V8 з віддачею у 250 к.с. та чотириступінчату автоматичну коробку передач з приводом на задні колеса. Унікальний рестомод має лише 1112 км на одометрі і може стати вашим за 2,15 мільйони євро.

Також цікаво: Кріштіану Роналду отримав нову іграшку за 9 мільйонів доларів – Bugatti Centodieci