Заподозрить в этом винтажном Mercedes W100 новенький Maybach внешне почти невозможно. Так же, как изнутри трудно догадаться, что это интерьер олдтаймера.

В 1963 году компания Mercedes-Benz впервые представила люкосвий лимузин на базе серийной модели, названный Pullman. Им стал Mercedes-Benz 600 Pullman (W100). В 1981 году немецкий производитель выпустил 2 677 таких машин, все собирались вручную. И этот “шестисотый” один из них, хотя и отличается от остальных.

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В свое время Mercedes-Benz 600 Pullman перевозили президентов и королей, магнатов и мафиози, кинозвезд и певцов. Самым крутым считался Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet – лимузин с откидной крышей. Таких было выпущено лишь 59 единиц.



Фото: Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet 1971 года / Tom Hartley

Но тому, кто стремится получить нечто поистине уникальное, стоит присмотреться к этому лимузину, выставленному на продажу Auto Leitner. Если снаружи этот Mercedes-Benz 600 Pullman ничем не отличается от другого “Пулльмана” 1975 года выпуска, то внутри это вполне современный Maybach 62.

Модификации были проведены с особой тщательностью для сохранения классического вида автомобиля и работа выполнена чрезвычайно хорошо. Все потому, что реставрацию и модернизацию начало проводить подразделение Mercedes-Benz Classic. Полная реставрация 600 Pullman началась в 2007 году. Через семь лет и за 3 000 000 евро Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach был готов.

Фото: Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach / Auto Leitner

Главные агрегаты – мотор и коробку передач оставили оригинальные, чтобы сохранить за автомобилем статус классического. Оригинальные компоненты W100 включают 6,3-литровый V8 с отдачей в 250 л.с. и четырехступенчатую автоматическую коробку передач с приводом на задние колеса. Уникальный рестомод имеет лишь 1 112 км на одометре и может стать вашим за 2,15 миллиона евро.

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