Американский автопроизводитель направил сотрудникам сообщение, в котором говорится о сокращении зарплаты и других выплат в связи с приостановлением заводов. Вернуться к работе Tesla надеется уже через месяц.

Как и многие другие автопроизводители, Tesla была вынуждена временно остановить свои заводы и отправить сотрудников на карантин. Но, в отличие от других, до последнего момента откладывал решение о сокращении выплат для работников.

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Две недели назад Гигафабрика Tesla в Фримонте была закрыта на карантин. Конечно, для автопроизводителя простой завода означает огромные убытки и компания вынуждена ввести ряд решений для их уменьшения.

В сообщении, направленном всем сотрудникам по электронной почте, говорится, что тем, кто работает из дома, зарплату сократят на 10-30% в зависимости от уровня их оплаты в Tesla. Остальные сотрудники, которые не могут работать дистанционно, продолжат работать в обычном режиме с сохранением полной зарплаты. Так, топ-менеджерам сократят зарплату на 30%, менеджерам низшего разряда – на 20%, а рядовым рабочим – на 10%.

Полноценное восстановление производственных процессов "Тесла" планирует с 4 мая. Почему именно эта дата выбрана производителем – в письме не объясняется, при том что местные власти предусматривают возможность продления карантина в регионе.

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