На видео видно производственный процесс сборки Tesla Model 3.

Tesla выпустила зрелищное видео, на котором приоткрыла производственный процесс на китайской "Гигафабрике 3". Это на сегодня единственное действующее производство "Теслы".

Поражает, в первую очередь, степень автоматизации процессов: в видео видно десятки или сотни роботов, которые задействованы практически на всех стадиях производства. Впрочем, до полного отказа от человеческой рабочей силы пока далеко, хотя Илон Маск всерьез уверяет, что со временем все предприятия Tesla станут полностью автономными, превратившись в "машины, которые делают машины".

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Эту "Гигафабрику" компания построила и запустила всего лишь за год: первым покупателям местные седаны Model 3 передали еще в прошлом декабре. Сначала шанхайский завод делал в основном кузова и занимался финальной сборкой. Теперь степень локализации значительно возросла, однако многих важных компонентов, включая электродвигатели, здесь пока не делают.

По последним данным, недельный объем выпуска Model 3 вырос до 3 тысяч единиц, то есть годовая производственная мощность – 150 000 машин. Следующий плановый рубеж – 250 000, при этом к седану присоединится кроссовер Model Y.

Напомним, что Tesla Model Y начали поставлять заказчикам.​​​​​​​