Tesla увеличила продажи в Китае на 261% во время вспышки коронавируса

В марте Tesla Inc продала 10 160 автомобилей в Китае, на 261% больше, чем в феврале. Это самый высокий показатель за месяц на крупнейшем в мире автомобильном рынке, свидетельствуют данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).

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Тесла, которая нацелена на производство 150 тысяч седанов Model 3 на своем заводе в Шанхае на сумму 2 миллиарда долларов, продала около 30% электромобилей, сообщил генеральный секретарь CPCA Цуй Донгшу на онлайн-брифинге.

"Производственные мощности Tesla Gigafactory Shanghai быстро восстанавливаются, и теперь производительность уже превысила уровень до вспышки кронавируса", – сказала в марте вице-президент Tesla Global Грейс Тао.

По данным CPCA, в феврале Tesla продала около 3900 автомобилей по сравнению с 2620 автомобилями в январе.

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