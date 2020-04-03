За первый квартал 2020 года американский автопроизводитель показал небывалые результаты поставок машин, что обеспечило компании значительный рост стоимости акций на бирже.

До начала коронавируса Tesla успела настроить 102 тысячи автомобилей, клиентам были доставлены более 88 тысяч машин. Это лучшие квартальные результаты для американского автопроизводителя.

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В этом году Tesla начала выходить из затяжного отставание от планов и графиков, начав год с приятных новостей. Так, новый кроссовер Model Y начали доставлять клиентам раньше, чем ожидалось. Его производство началось в январе, а отгрузки – в марте. Также стартовало производство в Китае, появились планы на еще одну Гигафабрику.

Котировки акций Tesla, после публикации квартального отчета, стремительно выросли, более чем на 17%. На момент написания статьи стоимость одной акции компании составляет $454,47.

Капитализация Tesla за последние 12 месяцев выросла на 59%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот же период снизился примерно на 12%.

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