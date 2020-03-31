Всего за неделю после презентации Cybertruck, производитель получил четверть миллиона заявок на покупку новинки с обязательным депозитом в 100 долларов.

После сообщения о 250 000 предварительных заказов на Cybertruck, Tesla не обнародовала свои подсчеты, но это делают независимые источники. По данным форума CybertruckTalk, пока количество резерваций достигает полумиллиона. Где же покупают “Сайбертрак”?

Не удивительно, что наиболее популярный Tesla Cybertruck дома – на родине пикапов. Более трех четвертей всех заказов на новинку "Тесла" получила из США. Еще 10% заказов поступило из Канады. Австралия, где также очень уважают пикапы, оказалась на третьем месте с показателем в 3,16% от общего объема резерваций.

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Если ТОП-3 этого списка показывают вполне ожидаемый результат, то остальные страны, в которых заказывают электрокар могут вас удивить.

10 лучших стран по предварительным заказам Cybertruck:

США (76,25%) Канада (10,43%) Австралия (3,16%) Великобритания (1,39%) Норвегия (1,11%) Германия (1,05%) Швеция (0,83%) Нидерланды (0,67%) Франция (0,44%) Исландия (0,44%)

Эти цифры получены на основе информации от 1800 участников сообщества CybertruckTalk. Стоит отметить, что это англоязычный ресурс, а значит пользователи, преимущественно, из стран, где говорят на английском. Они занимают первые четыре строчки в ТОП-10.

Тем не менее, если предположить, что цифры верно отражают действительность, получается что Исландия, с небольшим автопарком, заказала больше двух тысяч “Кбертраков” – столько же, как и Франция.

Форум также приводит статистику распределения предпочтений заказчиков Tesla Cybertruck за комплектацией. Сообщается, что лишь 17% резерваций приходится на наиболее доступную одномоторну версию пикапа, заявленная стоимость которой составляет 40 тысяч долларов. Остальные покупатели почти поровну разделили ставки на двухмоторные и трехмоторные выполнения Cybertruck. Производство пикапа начнется именно с этих, более дорогих версий, в конце 2021 года.

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