Совместное предприятие Dongfeng Motor Group и PSA с производственным комплексом в городе Ухань – первом очаге COVID-19 – провело рестарт производства.

Автосборочное предприятие PSA-Dongfeng в Китае сообщило о возобновлении производства автомобилей на своем заводе в городе Ухань, эпицентре вспышки коронавируса.

Читайте также: Цена на нефть уже отрицательная – когда подешевеет бензин?

PSA имеет в Китае два автосборочные предприятия, которыми владеет совместно с китайской компанией Dongfeng. Они расположены в городах Чэнду и Ухань и выпускают автомобили под марками Peugeot и Citroen для Китая и других азиатских рынков.

Кроме того, СП также выпускает двигатели и трансмиссии на заводе в Сяньян, часть из которых экспортирует в Европу. PSA также имеет научно-исследовательские центры в Ухане и Шанхае.

В то же время, совместное предприятие PSA и Changan Automobile, включающий сборочный завод, фабрику комплектующих и научно-исследовательский центр в городе Шэньчжэнь и выпускает автомобили DS для азиатского региона, сейчас в процессе роспуска.

Читайте также: Toyota хочет возобновить работу своих заводов с 20 апреля, а Volkswagen надеется летом вернуть рыночную активность