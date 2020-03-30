Спільне підприємство Dongfeng Motor Group та PSA з виробничим комплексом у місті Ухань – першому осередку COVID-19 – провело рестарт виробництва.

Автоскладальне підприємство PSA-Dongfeng в Китаї повідомило про відновлення виробництва автомобілів на своєму заводі в місті Ухань, епіцентрі спалаху коронавірусу.

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PSA має в Китаї два автоскладальні підприємства, котрими володіє спільно з китайською компанією Dongfeng. Вони розташовані у містах Ченду та Ухань і випускають автомобілі під марками Peugeot та Citroen для Китаю та інших азіатських ринків.

Крім того, СП також випускає двигуни та трансмісії на заводі в Сяньян, частину з яких експортує до Європи. PSA також має науково-дослідні центри в Ухані та Шанхаї.

В той же час, спільне підприємство PSA та Changan Automobile, що включає складальний завод, фабрику комплектуючих та науково-дослідний центр у місті Шеньчжень та випускає автомобілі DS для азійського регіону, наразі в процесі розпуску.

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