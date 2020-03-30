Коли пальне на АЗС дорожчає? це іноді пов’язують зі здорожчанням нафти. Зараз "чорне золото" стрімко дешевшає, і подекуди за забрану нафту навіть доплачують. А ціни на пальне знижуються не дуже помітно. Можливо, це не надовго?

Світовий ринок нафти “зломлений і тоне в нафті, яка нікому не потрібна”, – пише Bloomberg. Падіння попиту через коронавирус наближається до 25%, і в деяких країнах продавцям нафти доводиться доплачувати покупцям, тому що її просто ніде зберігати. Ціна на один із сортів нафти в США вже пішла в мінус.

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Що трапилося

В середньому в останні роки світове споживання нафти становило близько 100 млн барелів на добу. За час епідемії короновіруса воно впало на 20 млн барелів на день, і падіння буде ставати тільки глибшим: міжнародні авіаперевезення фактично зупинилися (споживання авіапалива в світі впало на 75%). Водії вимушено припаркували машини через жорсткі карантинних заходів в більшості країн, в тому числі в США, де в день витрачається більше 9 млн барелів бензину.

У квітні середнє зниження попиту складе 22 млн барелів на добу, прогнозує другий в світі нафтотрейдер Trafigura. При цьому вперше в історії скорочення попиту супроводжується різким зростанням пропозиції через вихід Росії з угоди з ОПЕК щодо обмеження видобутку.

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Головна проблема прямо зараз – перевантаженість нафтосховищ. При падінні попиту на 20 млн барелів на добу, в світі вже протягом двох-трьох місяців не залишиться вільних ємностей для зберігання надлишків нафти. Проблема посилюється тим, що найбільші глобальні нафтосховища зосереджені в декількох центрах, таких як Роттердам, Карибський басейн і Сінгапур, які доступні не кожному виробнику. За словами трейдерів, для тих, у кого немає доступу до трубопроводів і цим портам, локальні сховища переповняться через кілька днів.

У цих умовах трейдери змушені використовувати для зберігання нафти супертанкери. За оцінкою найбільшої в світі танкерної компанії Frontline, на цьому тижні відправитися на зберігання в танкери може 100 млн барелів нафти, але й цього не вистачить, щоб переварити все надлишкову пропозицію.

Що з цінами

Біржова ціна на барель Brent коливається навколо цифри $25 з поставкою в травні. За підсумками п'ятничних торгів вона становить $24,93. Але конкретні угоди на фізичних ринках вже укладаються за ціною менш ніж за $10 за барель. У Канаді суміш Western Canadian Select в п'ятницю продавалася по $4,51 за барель, американська Oklahoma Sour – по $5,75, Wyoming Sweet – по $ 3. В середині лютого в США була зафіксована перша угода з негативною ціною – трейдер Trading Mercuria Energy Group оцінив барель щільної суміші Wyoming Asphalt Sour, яка використовується у виробництві бітуму, в мінус 19 центів.

Якщо в ситуації з короновірусом не відбудеться різке поліпшення, невідповідність між ціною ф'ючерсів на Brent і ціною реальних угод навряд чи триватиме довго. Керівник трейдингу Trafigura Бен Лаккок вважає, що Brent може впасти ще на $ 10. Обидва світових бенчмарка, Brent і WTI, вже через кілька днів будуть торгуватися дешевше $ 20, впевнено сказав Bloomberg авторитетний експерт з нафти, директор з інвестицій Black Gold Investors Гарі Росс.

Що далі

Наступним етапом обвалу ринку стане масова зупинка виробництва, оскільки бурильники вирішать, що єдиний варіант – залишити нафту в землі до кращих часів, пише Bloomberg.

Частина компаній починає скорочуватися вже зараз. В Індії, де оголошено загальнонаціональний жорсткий карантин, найбільша нафтова компанія скоротила обсяги переробки на своїх НПЗ на 30%. У США одна з найбільших трубопровідних компаній Plains All American Pipeline попросила виробників скоротити видобуток, щоб не перевантажувати її інфраструктуру. Бразильська державна нафтова компанія Petrobras оголосила, що через відсутність попиту скоротить видобуток на 100 тисяч барелів щодоби.

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Багато виробників не хочуть закривати свердловини – хоча вони втрачають гроші на низьких цінах, хоч якісь грошові потоки краще, ніж взагалі ніяких. Але в міру того, як все більше нафтопереробних заводів простоюють, а резервуари для зберігання наповнюються до країв, у них скоро не буде вибору: поки просто ніхто не хоче зупиняти видобуток першим, цитує Bloomberg Гарі Росса з Black Gold Investors.

Бензин дешевшає

Як би сильно не падали ціни на нафту на світових ринках, українські АЗС тримають ціну на паливо. Невеличке зниження є, але пропорційним до вартості нафти його назвати важко.

"При ціні на нафту в $ 5 тільки її доставка обійдеться в $ 12. Так, при ціні в $ 60 в січні транспортні витрати можна проігнорувати, але при ціні в $ 5 це вже неможливо, і таким чином нафта коштуватиме $ 17. Чим нижче ціна на нафту, тим більше складова доставки і податків ", – пояснює співвласник мережі KLO Ігор Чернявський.

На ціноутворення ж бензину при такій динаміці значно більший вплив починає чинити виробництво. Проте, кон'юнктура ринку зараз така, що ціни на бензин в Європі впали сильно - з початку року на $ 300 на тоні. І це надає дуже потужний тиск і на цінники в Україні, навіть незважаючи на знецінення гривні.

"Ціни, звичайно, будуть падати, я в цьому впевнений. Перша хвиля здешевлення вже пройшла – ціни на заправках впали на 1,50-2,5 грн / л в залежності від регіону. Зараз йде друга хвиля здешевлення, яку ми відчуємо, думаю, до кінця тижня, приблизно на 2,5 грн / л, якщо, звичайно, не буде падіння гривні", – прогнозує експерт ринку нафтопродуктів, генеральний директор Торгового дому "Сан Ойл" Леонід Косянчук.

До того ж багато АЗС "зашивають" здешевлення бензину в вигляді знижок для власників карт лояльності, дисконт за якими вже досягає 5 грн / л.

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