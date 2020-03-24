Паніка та карантин призвели до значного скорочення споживання пального. АЗС вже відчули суттєве падіння продажів і готуються до більш суттєвого зниження об’ємів реалізації.

Введення карантину матиме дуже суттєві наслідки для усієї економіки і АЗС в даному випадку не виключення. Експерти прогнозують грандіозний перерозподіл ринку на користь крупних гравців.

Читайте також: Оптові ціни на дизельне пальне опустилися до 16 грн за літр

"На вихідних переговорив з топ-менеджерами та власниками декількох великих мереж АЗС. Всі повідомили про початок падіння продажів приблизно з середини тижня на 15%, до вихідних - на 20% і більше в порівнянні з попередньою суботою", говорить директор в Консалтингова група А-95 Сергій Куюн.

Найбільший спад - 40% - в західних регіонах. У лідерах Закарпатті та Чернівці. На станціях в районі прикордонних переходів продажі впали на 90%.

Очікування теж більш-менш однакові - зниження реалізації в квітні на 40-50%. Це вельми оптимістично, враховуючи, що в Італії заправки втратили 70-80%. А ось де немає єдності, так це в прогнозах щодо тривалості цієї ситуації. Менше ніж на чотири місяці вже не налаштований ніхто.

"Що це буде означати? Перш за все закриття станцій з малими протоками. Таких, я думаю, 25% мінімум. Якщо чесно, я не знаю, як вони виживали досі, але тепер вихід на карантин для них неминучий. Не виключаю, що вони будуть скуплені більшими колегами, але про це вже як-небудь іншим разом. Ще 10-15% - в групі ризику. Наприклад, який сенс в роботі прикордонних станцій, якщо межа закрилася, а місцеве населення, яке жило в основному за рахунок човникових поїздок, впало в режим використання не дуже яких запасів", пише Сергій Куюн.

Також цікаво: Зеленський закликав АЗС знизити ціни на пальне