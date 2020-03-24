Паника и карантин привели к значительному сокращению потребления топлива. АЗС уже ощутили существенное падение продаж и готовятся к более существенному снижению объемов реализации.

Введение карантина будет иметь очень существенные последствия для всей экономики, и АЗС в данном случае не исключение. Эксперты прогнозируют грандиозный передел рынка в пользу крупных игроков.

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"На выходных переговорил с топ-менеджерами и владельцами нескольких крупных сетей АЗС. Все сообщили о начале падения продаж примерно с середины недели на 15%, в выходные – на 20% и больше по сравнению с предыдущей субботой", – говорит директор в Консалтинговой группе А-95 Сергей Куюн.

Наибольший спад – 40% – в западных регионах. В лидерах – Закарпатье и Черновцы. На станциях в районе пограничных переходов продажи упали на 90%.

Ожидания тоже более-менее одинаковые – снижение реализации в апреле на 40-50%. Это весьма оптимистично, учитывая, что в Италии заправки потеряли 70-80%. А вот где нет единства, так это в прогнозах относительно продолжительности этой ситуации. Меньше чем на четыре месяца уже не настроен никто.

"Что это будет означать? Прежде всего закрытие станций с малыми протоками. Таких, я думаю, 25% минимум. Если честно, я не знаю, как они выживали до сих пор, но теперь выход на карантин для них неизбежен. Не исключаю, что они будут скуплены более крупными коллегами, но об этом уже как-нибудь в другой раз. Еще 10-15% – в группе риска. Например, какой смысл в работе пограничных станций, если граница закрылась, а местное население, которое жило в основном за счет челночных поездок, впало в режим использования каких-то запасов", – пишет Сергей Куюн.

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