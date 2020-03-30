Когда топливо на АЗС дорожает это иногда связывают с подорожанием нефти. Сейчас "черное золото" стремительно дешевеет, и иногда за отнятую нефть даже доплачивают. А цены на топливо снижаются не слишком заметно. Возможно, это не надолго?

Мировой рынок нефти "сломлен и тонет в нефти, которая никому не нужна", пишет Bloomberg. Падение спроса из-за коронавируса приближается к 25%, и в некоторых странах продавцам нефти приходится доплачивать покупателям, так как топливо просто негде хранить. На один из сортов нефти в США цена уже шла в минус.

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Что случилось

В среднем в последние годы мировое потребление нефти составило около 100 млн баррелей в сутки. За время эпидемии короновируса оно упало на 20 млн баррелей в день, и падение будет становиться только глубже: международные авиаперевозки фактически остановились – потребление авиатоплива в мире упало на 75%. Водители вынужденно припарковали машины из-за жестких карантинных мероприятий в большинстве стран – в том числе в США, где в день тратится больше 9 млн баррелей бензина.

В апреле среднее снижение спроса составит 22 млн баррелей в сутки, прогнозирует второй в мире нефтетрейдер Trafigura. При этом впервые в истории сокращение спроса сопровождается резким ростом предложения из-за выхода России из соглашения с ОПЕК по ограничению добычи.

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Главная проблема прямо сейчас – перегруженность нефтехранилищ. При падении спроса на 20 млн баррелей в сутки, в мире уже в течение двух-трех месяцев не останется свободных емкостей для хранения излишков нефти. Проблема усугубляется тем, что крупнейшие глобальные нефтехранилища сосредоточены в нескольких центрах, таких как Роттердам, Карибский бассейн и Сингапур, которые доступны не каждому производителю. По словам трейдеров, для тех, у кого нет доступа к трубопроводам и этим портам, локальные хранилища переполнятся через несколько дней.

В этих условиях трейдеры вынуждены использовать для хранения нефти простаивающие супертанкеры. По оценке CEO крупнейшей в мире танкерной компании Frontline, на этой неделе отправиться на хранение в танкеры может 100 млн баррелей нефти – а этого не хватит, чтобы переварить все избыточное предложение.

Что с ценами

Биржевая цена на баррель Brent колеблется вокруг цифры $25 с поставкой в ​​мае. По итогам пятничных торгов она составляет $24,93. Но конкретные соглашения на физических рынках уже заключаются по цене менее чем за $10 за баррель. В Канаде смесь Western Canadian Select в пятницу продавалась по $4,51 за баррель, американская Oklahoma Sour – по $5,75, Wyoming Sweet – по $3. В середине февраля в США была зафиксирована первая сделка с отрицательной ценой – трейдер Trading Mercuria Energy Group оценил баррель плотной смеси Wyoming Asphalt Sour, которая используется в производстве битума, в минус 19 центов.

Если в ситуации с короновирусом не произойдет резкое улучшение, несоответствие между ценой фьючерсов на Brent и ценой реальных сделок вряд ли продлится долго. Руководитель трейдинга Trafigura Бен Лаккок считает, что Brent может упасть еще на $10. Оба мировых бенчмарка, Brent и WTI, уже через несколько дней будут торговаться дешевле $20, уверенно сказал Bloomberg авторитетный эксперт по нефти, директор по инвестициям Black Gold Investors Гарри Росс.

Что дальше

Следующим этапом обвала рынка станет массовая остановка производства, так как бурильщики решат, что единственный вариант – оставить нефть в земле до лучших времен, пишет Bloomberg. Часть компаний начинает сокращаться уже сейчас. В Индии, где объявлен общенациональный жесткий карантин, крупнейшая нефтяная компания сократила объемы переработки на своих НПЗ на 30%. В США одна из крупнейших трубопроводных компаний Plains All American Pipeline попросила производителей сократить добычу, чтобы не перегрузить ее инфраструктуру. Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras объявила, что из-за отсутствия спроса сократит добычу на 100 тысяч баррелей в сутки.

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Многие производители не хотят закрывать скважины – хотя они теряют деньги на низких ценах, хоть какие-то денежные потоки лучше, чем вообще никаких. Но по мере того, как все больше нефтеперерабатывающих заводов простаивают, а резервуары для хранения наполняются до краев, у них скоро не будет выбора: пока просто никто не хочет останавливать добычу первым, цитирует Bloomberg Гарри Росса из Black Gold Investors.

Бензин дешевеет

Как бы сильно не падали цены на нефть на мировых рынках, украинские АЗС держат цену на топливо. Небольшое снижение есть, но пропорциональным стоимости нефти его назвать трудно.

"При цене на нефть в $5 только ее доставка обойдется в $12. Так, при цене в $60 в январе транспортные расходы можно проигнорировать, но при цене в $5 это уже невозможно, и таким образом нефть будет стоить $17. Чем ниже цена на нефть, тем больше составляющая доставки и налогов", – объясняет совладелец сети KLO Игорь Чернявский.

На ценообразование же бензина при такой динамике значительно большее влияние начинает оказывать производство. Однако, конъюнктура рынка сейчас такова, что цены на бензин в Европе упали сильно – c начала года на $300 на тонне. И это придает очень мощное давление и на ценники в Украине, даже несмотря на обесценение гривны.

"Цены, конечно, будут падать, я в этом уверен. Первая волна удешевления уже прошла – цены на заправках упали на 1,50-2,5 грн/л в зависимости от региона. Сейчас идет вторая волна удешевления, которую мы почувствуем, думаю до конца недели, примерно на 2,5 грн/л, если, конечно, не будет падение гривны", – прогнозирует эксперт рынка нефтепродуктов, генеральный директор Торгового дома "Сан Ойл" Леонид Косянчук.

К тому же многие АЗС "зашивают" удешевление бензина в виде скидок для владельцев карт лояльности, дисконт по которым уже достигает 5 грн/л.

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