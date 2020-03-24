За два месяца с начала года украинцы приобрели и зарегистрировали 3,7 тысяч легковых автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием.
Более 95% из этого количества составляли автомобили с пробегом, привезенные из-за границы, сообщает Укравтопром.
В целом, в Европе не очень популярные автомобили с ГБО. Только в Польше, Италии и Нидерландах таких автомобилей достаточно много. Соответственно, объемы ввоза автомоблей с газобаллонным оборудованием небольшие, а среди новых автомобилей – и подавно. Например, у лидера среди новых автомобилей с ГБО – Renault – ввезена за два месяца всего 41 единица.
ТОП-5 новых автомобилей с ГБО
|
Рейтинг
|
Марка
|
Ввезено, ед.
|
1
|
Renault
|
41
|
2
|
Volkswagen
|
29
|
3
|
Hyundai
|
24
|
4
|
Mitsubishi
|
15
|
5
|
Fiat
|
14
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Среди подержанных количество на порядок больше, но все равно незначительное. Дело в том, что зачастую те автомобили, которые можно переоборудовать под газ, в Украине реализуются с чисто бензиновыми моторами. И только после того, как машину зарегистрировали, переоборудуют под ГБО.
ТОП-5 ввезенных автомобилей с ГБО
|
Рейтинг
|
Марка
|
Ввезено, ед.
|
1
|
Skoda
|
527
|
2
|
Hyundai
|
408
|
3
|
Volkswagen
|
356
|
4
|
Opel
|
296
|
5
|
Renault
|
292
Правда, после этого автоиобиль мало кто регистрирует, ведь эта процедура стала очень дорогой.
Напомним, украинцы перестали регистрировать ГБО.