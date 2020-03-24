За два месяца с начала года украинцы приобрели и зарегистрировали 3,7 тысяч легковых автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием.

Более 95% из этого количества составляли автомобили с пробегом, привезенные из-за границы, сообщает Укравтопром.

В целом, в Европе не очень популярные автомобили с ГБО. Только в Польше, Италии и Нидерландах таких автомобилей достаточно много. Соответственно, объемы ввоза автомоблей с газобаллонным оборудованием небольшие, а среди новых автомобилей – и подавно. Например, у лидера среди новых автомобилей с ГБО – Renault – ввезена за два месяца всего 41 единица.

ТОП-5 новых автомобилей с ГБО

Рейтинг Марка Ввезено, ед. 1 Renault 41 2 Volkswagen 29 3 Hyundai 24 4 Mitsubishi 15 5 Fiat 14

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Среди подержанных количество на порядок больше, но все равно незначительное. Дело в том, что зачастую те автомобили, которые можно переоборудовать под газ, в Украине реализуются с чисто бензиновыми моторами. И только после того, как машину зарегистрировали, переоборудуют под ГБО.

ТОП-5 ввезенных автомобилей с ГБО

Рейтинг Марка Ввезено, ед. 1 Skoda 527 2 Hyundai 408 3 Volkswagen 356 4 Opel 296 5 Renault 292

Правда, после этого автоиобиль мало кто регистрирует, ведь эта процедура стала очень дорогой.

Напомним, украинцы перестали регистрировать ГБО.