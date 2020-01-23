Если точнее, то на 12-цилиндровый двигатель поставили два комплекта ГБО.

Установкой ГБО на дорогие автомобили, уже, наверное, никого не удивишь. Несколько месяцев мы уже писали об установке газовой системы на Bentley Continental GT 6.0 W12 Biturbо. Теперь те же специалисты столичной СТО “Мотор-Газ” представили свою новую работу по переоборудованию Bentley Continental Flying Spur.





Bentley Continental Flying Spur оснащен мотором W12 6.0 л., на который, как и на GT, установили два комплекта ГБО Optima Expert от польского производителя ALEX.



В комплектах используются известные высокоскоростные форсунки Barracuda (аналог японских форсунок Keihen), мощный редуктор Turbot 1500, фильтр с отстойником Ultra 360.

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ГБО установлено таким образом, что его даже не видно в отсеке двигателя.

Заправочная горловина для пропан-бутана находится рядом з бензиновой.

В багажник установлены два баллона, которые практически не повлияли на его вместительность.



Современные системы ГБО при условии их профессиональной установки не влияют на динамические качества автомобиля, а делают его вдвойне экономичным и увеличивают запас хода.

Напомним, можно ли установить ГБО на автомобили из США.