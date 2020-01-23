Якщо точніше, то на 12-циліндровий двигун поставили одразу два комплекти ГБО.

Встановленням ГБО на дорогі автомобілі, вже, напевно, нікого не здивуєш. Кілька місяців тому ми вже писали про встановлення газової системи на Bentley Continental GT 6.0 W12 Biturbо. Тепер ті ж фахівці столичної СТО "Мотор-Газ" представили свою нову роботу з переобладнання Bentley Continental Flying Spur.

Bentley Continental Flying Spur оснащений мотором W12 6.0 л., на який, як і на GT, встановили два комплекти ГБО Optima Expert від польського виробника ALEX.

У комплектах використовуються відомі високошвидкісні форсунки Barracuda (аналог японських форсунок Keihen), потужний редуктор Turbot 1500, фільтр з відстійником Ultra 360.

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ГБО встановлено таким чином, що його навіть не видно в відсіку двигуна.

Заправна горловина для пропан-бутану знаходиться поруч з бензиновою.

В багажник встановлені два балони, які практично не вплинули на його місткість.

Сучасні системи ГБО за умови їх професійної установки не впливають на динамічні якості автомобіля, а роблять його подвійно економічним і збільшують запас ходу.

Нагадаємо, чи можна встановити ГБО на автомобілі з США.