За два місяці з початку року українці придбали і зареєстрували 3,7 тис. легкових автомобілів, оснащених газобалонним обладнанням.

Понад 95% з цієї кількості становили автомобілі з пробігом, привезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.

Загалом, в Європі не дуже популярні автомобілі з ГБО. Лише в Польщі, Італії та Нідерландах таких автомобілів досить багато. Відповідно, об’єми ввозу автомоблів з газобалонним обладанням невеликі,а серед нових авто – і поготів. Наприклад, у лідера серед нових авто з ГБО – Renault – ввезено за два місяці всього 41 одиниця.

ТОП-5 нових авто з ГБО

Рейтинг Марка Ввезено, од. 1 Renault 41 2 Volkswagen 29 3 Hyundai 24 4 Mitsubishi 15 5 Fiat 14

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Серед вживаних кількість на порядок більша, однак все одно незначна. Справа в тому, що найчастіше ті автомобілі, які можна переобладнати під газ, в Україну ввозяться з суто бензиновими моторами. І лише після того, як машину зареєстрували, переобладнують на ГБО.

ТОП-5 ввезених авто з ГБО

Рейтинг Марка Ввезено, од. 1 Skoda 527 2 Hyundai 408 3 Volkswagen 356 4 Opel 296 5 Renault 292

Щоправда, після цього авто мало хто реєструє, адже ця процедура стала дуже дорогою.

Нагадаємо, українці перестали реєструвати ГБО.