За два місяці з початку року українці придбали і зареєстрували 3,7 тис. легкових автомобілів, оснащених газобалонним обладнанням.
Понад 95% з цієї кількості становили автомобілі з пробігом, привезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.
Загалом, в Європі не дуже популярні автомобілі з ГБО. Лише в Польщі, Італії та Нідерландах таких автомобілів досить багато. Відповідно, об’єми ввозу автомоблів з газобалонним обладанням невеликі,а серед нових авто – і поготів. Наприклад, у лідера серед нових авто з ГБО – Renault – ввезено за два місяці всього 41 одиниця.
ТОП-5 нових авто з ГБО
|
Рейтинг
|
Марка
|
Ввезено, од.
|
1
|
Renault
|
41
|
2
|
Volkswagen
|
29
|
3
|
Hyundai
|
24
|
4
|
Mitsubishi
|
15
|
5
|
Fiat
|
14
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Серед вживаних кількість на порядок більша, однак все одно незначна. Справа в тому, що найчастіше ті автомобілі, які можна переобладнати під газ, в Україну ввозяться з суто бензиновими моторами. І лише після того, як машину зареєстрували, переобладнують на ГБО.
ТОП-5 ввезених авто з ГБО
|
Рейтинг
|
Марка
|
Ввезено, од.
|
1
|
Skoda
|
527
|
2
|
Hyundai
|
408
|
3
|
Volkswagen
|
356
|
4
|
Opel
|
296
|
5
|
Renault
|
292
Щоправда, після цього авто мало хто реєструє, адже ця процедура стала дуже дорогою.
Нагадаємо, українці перестали реєструвати ГБО.