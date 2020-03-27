"Ми припускаємо, що авторинок Німеччини влітку повернеться до норми", – заявив член правління ради директорів VW Юрген Стакманн.

Топ-менеджер німецького концерну переконаний, що “затримка не може тривати довше, ніж до літа”. А японці обіцяють почати процес відновлення вже наприкінці квітня.

Читайте також: Toyota домовилась з китайським партнером Mercedes про спільне виробництво електрокарів

Зараз автоскладальні підприємства по всьому світу зупинені або працюють в дуже обмеженому режимі. Складські запаси деталей якийсь час можуть забезпечити потреби конвеєрних ліній, однак це не може тривати довго.

Суспільство та економіка не витримають тривалого простою ринку, вважають у Volkswagen. А тому потрібно навчитись виживати в нових умовах. “Ми повинні навчитися жити навіть в умовах епідемії”, – каже Стакманн.

Toyota планує тримати свої заводи зачиненими, як мінімум до 17 квітня. А вже з 20 квітня повністю відновити роботу, якщо не з’явиться нових перепон.

“Виробництво запасних частин та центри логістики продовжуватимуть працювати. Ми будемо стежити за ситуацією та вчасно вживати відповідних заходів”, – йдеться у повідомленні Toyota.

Читайте також: Geely запустила сервіс доставки ключів від машин дронами