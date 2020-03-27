"Мы предполагаем, что авторынок Германии летом вернется в норму", – заявил член правления совета директоров VW Юрген Стакманн.

Топ-менеджер немецкого концерна убежден, что "задержка не может длиться дольше, чем до лета". А японцы обещают начать процесс восстановления уже в конце апреля.

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Сейчас автосборочные предприятия по всему миру остановлены или работают в очень ограниченном режиме. Складские запасы деталей какое-то время могут обеспечить потребности конвейерных линий, однако это не может продолжаться долго.

Общество и экономика не выдержат длительного простоя рынке, считают в Volkswagen. Поэтому нужно научиться выживать в новых условиях. "Мы должны научиться жить даже в условиях эпидемии", – говорит Стакманн.

Toyota планирует держать свои заводы закрытыми, как минимум до 17 апреля. А уже с 20 апреля полностью восстановить работу, если не появятся новые преграды.

"Производство запасных частей и центры логистики будут продолжать работать. Мы будем следить за ситуацией и своевременно принимать соответствующие меры", – говорится в сообщении Toyota.

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