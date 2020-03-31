Лише за тиждень, після презентації Cybertruck, виробник отримав чверть мільйона заявок на купівлю новинки з обов'язковим депозитом у 100 доларів.

Після повідомлення про 250 000 попередніх замовлень на Cybertruck, Tesla не оприлюднювала свої підрахунки, але це роблять незалежні джерела. За данними форума CybertruckTalk, наразі кількість резервацій сягає півмільйона. Де ж купують “Сайбертрак”?

Не дивно, що найбільш популярний Tesla Cybertruck вдома – на батьківщині пікапів. Більш як три чверті усіх замовлень на новинку “Тесла” отримала з США. Ще 10% замовлень надійшло з Канади. Австралія, де також дуже шанують пікапи, опинилась на третьому місці з показником у 3,16% від загального обсягу резервацій.

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Якщо ТОП-3 цього списка показують цілком очікуваний результат, то решта країн, в яких замовляють електрокар можуть вас здивувати.

10 кращих країн за попередніми замовленнями Cybertruck:

США (76,25%) Канада (10,43%) Австралія (3,16%) Великобританія (1,39%) Норвегія (1,11%) Німеччина (1,05%) Швеція (0,83%) Нідерланди (0,67%) Франція (0,44%) Ісландія (0,44%)

Ці цифри отримані на основі інформації від 1800 учасників спільноти CybertruckTalk. Варто зазначити, що це англомовний ресурс, а отже користувачі, переважно, з країн, де говорять англійською. Вони займають перші чотири рядки у ТОП-10.

Тим не менш, якщо припустити, що цифри вірно відображають дійсність, виходить що Ісландія, з невеликим автопарком, замовила більше двох тисяч “Кібертраків” – стільки ж, як і Франція.

Форум також наводить статистику розподілу вподобань замовників Tesla Cybertruck за комплектацією. Повідомляється, що лиш 17% резервацій припадає на найбільш доступну одномоторну версію пікапа, заявлена вартість котрої становить 40 тисяч доларів. Решта покупців майже порівну розділили ставки на двомоторні та тримоторі виконання Cybertruck. Виробництво пікапа розпочнеться саме з цих, дорожчих версій, наприкінці 2021 року.

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