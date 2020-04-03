За перший квартал 2020 року американський втовиробник показав небувалі результати поставок машин, що забезпечило компанії значне зростання вартості акцій на біржі.

До початку коронавірусу Tesla встигла набудувати 102 тисячі автомобілів, клієнтам було доправлено більше 88 тисяч машин. Це найкращі квартальні результати для американського автовиробника.

Читайте також: Через пандемію продажі авто у світі зменшаться на 14%

Цього року Tesla почала виходити із затяжного відставання від планів та графіків, розпочавши рік з приємних новин. Так, новий кросовер Model Y почали доставляти клієнтам раніше, ніж очікувалось. Його виробництво розпочалось у січні, а відвантаження – в березні. Також стартувало виробництво у Китаї, з’явились плани на ще одну Гігафабрику.

Котировки акцій Tesla, після публікації квартального звіту стрімко зросли, більш як на 17%. На момент написання статті вартість однієї акції компанії становить $454,47.

Капіталізація Tesla за останні 12 місяців зросла на 59%, в той час як фондовий індекс Standard & Poor's 500 за цей же період знизився приблизно на 12%.

Також цікаво: Tesla Cybertruck: ТОП 10 країн, де замовили електричний пікап