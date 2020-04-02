Прогноз світових автопродажів значно погіршився. І схоже, це не остання корекція, пов’язана з негативним впливом пандемії.

Через посилення негативного впливу поширення COVID-19, міжнародне рейтингове агентство Moody’s переглянуло прогноз зниження продажів легкових автомобілів на світовому ринку в поточному році. На думку експертів агентства, за підсумками року продажі можуть впасти на 14%. До цього, в лютневому прогнозі спад очікувався на рівні 2,5%.

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Як наголошується в прогнозі агентства, найбільш істотно попит впаде в Західній Європі, де продажі автомобілів знизяться на 21%. Раніше прогноз Moody’s припускав зниження на 4%. Відновлення продажів агентство допускає лише до 2021 року.

Агентство також прогнозує, що продажі легкових автомобілів в США в 2020 р. впадуть не менше, ніж на 15%. Раніше даний прогноз припускав зниження тільки на 1,2%. Крім того, автопродажі в Японії скоротяться на 8%.

Що стосується Китаю – найбільшого регіонального ринку, то в цьому році, за прогнозом Moody’s, попит на легкові авто там може впасти на 10%, в більш ранньому прогнозі передбачалося скорочення на 2,9%.

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