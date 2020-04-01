Карантин суттєво зменшив березневі реєстрації нових легкових авто

У перший весняний місяць 2020 року, частина якого пройшла в режимі карантинних обмежень, українці придбали і змогли зареєструвати 6244 нових легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром.

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Таким чином, відносно минулого року березневі реєстрації нових машин зменшилися на 15 відсотків. Також березень став найменш “врожайним” місяцем першого кварталу.

Нагадаємо, у січні ринок нових легкових авто становив 7,1 тис. шт., а у лютому майже 7 тис. шт.

Провідну позицію на ринку продовжує зберігати за собою Renault. У березні нові автомобілі цієї французької марки отримали 1222 українських реєстраційних номера. У порівнянні з минулим роком березневі реєстрації нових Рено збільшилися на 20 відсотків.

На другому місці Toyota – 661 авто цієї марки поповнили український автопарк. Від свого результату річної давнини Тойота відстала на 21 відсоток.

Третю сходинку рейтингу посіла KIA, за автомобілі якої своїми гаманцями проголосували 576 покупців, що на 19% менше, ніж торік. Четверта позиція у Nissan – 353 авто (-38% до березня 2019 р). Завершує п’ятірку лідерів місяця Hyundai – 317 авто (-25%).

Бестселером на українському ринку нових легкових автомобілів за підсумками березня став автомобіль Renault Duster – 619 реєстрацій.

Всього у першому кварталі 2020 року в Україні свою першу реєстрацію пройшли 20,3 тис. нових легкових авто, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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