Штрафи за порушення правил паркування у Києві виписують не тільки поліцейський, а й спеціальна Інспекція з паркування. Робота цієї структури виявилась дуже дохідною.

З другої половини 2019 року Інспекція з паркування виписала 15 346 штрафів, загальна сума яких складає 7 208 145 грн.

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"Найбільш "популярним" серед водіїв-порушників стали паркування транспорту на пішохідних переходах (3725 штрафів), місцях виїзду з приглеглої території (2850 штрафів)та на перехрестях (2274). Чимало порушень зафіксовано і на смугах громадського транспорту (1112)", – зазначив директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов.

До речі, інспектори з паркування активно працюють і під час дії у столиці обмежувальних заходів (карантину). Так, лише за останній тиждень кількість евакуйованих автомобілів склала 792 машини.

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