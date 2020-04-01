Штрафы за нарушение правил парковки в Киеве выписывают не только полицейский, но и специальная Инспекция по парковке. Работа этой структуры оказалась очень доходной.

Со второй половины 2019 Инспекция по парковке выписала 15 346 штрафов, общая сумма которых составляет 7 миллионов 208 тысяч 145 грн.

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"Наиболее “популярным” среди водителей-нарушителей стали парковки транспорта на пешеходных переходах (3725 штрафов), местах выезда из прилегающей территории (2850 штрафов) и на перекрестках (2274). Множество нарушений зафиксировано и на полосах общественного транспорта (1112)", – отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.

Кстати, инспекторы по парковке активно работают и во время действия в столице ограничительных мероприятий (карантина). Так, только за последнюю неделю количество эвакуированных автомобилей составило 792 машины.

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