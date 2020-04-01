Виплати страхових відшкодувань – один з найважливіших параметрів при виборі страхової компанії.
За останній квартал милого року в Україні врегульовано майже 38,8 тис. вимог постраждалих в ДТП, за якими сплачено страхових відшкодувань на суму майже 705,2 млн. грн.
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У МТСБУ розповіли, хто зі страховиків ОСЦПВ виплатив найбільше відшкодувань постраждалим в ДТП у 4 кв. 2019 р.
ТОП-10 страховиків за кількістю та сумою виплат:
✅ TAS Insurance Group
✅ ОРАНТА НАСК
✅ USI
✅ UPSK
✅ PZU Україна
✅ КНЯЖА VIG
✅ ARX
✅ Альфа-Гарант
✅ UNIQA Україна
✅ СК ВУСО
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