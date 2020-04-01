Виплати страхових відшкодувань – один з найважливіших параметрів при виборі страхової компанії.

За останній квартал милого року в Україні врегульовано майже 38,8 тис. вимог постраждалих в ДТП, за якими сплачено страхових відшкодувань на суму майже 705,2 млн. грн.

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У МТСБУ розповіли, хто зі страховиків ОСЦПВ виплатив найбільше відшкодувань постраждалим в ДТП у 4 кв. 2019 р.

ТОП-10 страховиків за кількістю та сумою виплат:

✅ TAS Insurance Group

✅ ОРАНТА НАСК

✅ USI

✅ UPSK

✅ PZU Україна

✅ КНЯЖА VIG

✅ ARX

✅ Альфа-Гарант

✅ UNIQA Україна

✅ СК ВУСО

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