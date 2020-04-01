Выплаты страховых возмещений – один из важнейших параметров при выборе страховой компании.
За последний квартал прошлого года в Украине урегулировано почти 38,8 тыс. требований пострадавших в ДТП, по которым оплачено страховых возмещений на сумму почти 705,2 млн грн.
Читайте также: Инспекция по парковке "заработала" семь миллионов гривен за полгода
В МТСБУ рассказали кто из страховщиков ОСАГО выплатил больше всего возмещений пострадавшим в ДТП в 4 кв. 2019 года.
ТОП-10 страховщиков по количеству и сумме выплат:
✅ TAS Insurance Group
✅ ОРАНТА НАСК
✅ USI
✅ UPSK
✅ PZU Украина
✅ КНЯЖА VIG
✅ ARX
✅ Альфа-Гарант
✅ UNIQA Украина
✅ СК ВУСО
Читайте также: В Украине водитель выиграл суд у страховой компании и получил 10 тыс. грн морального ущерба