Выплаты страховых возмещений – один из важнейших параметров при выборе страховой компании.

За последний квартал прошлого года в Украине урегулировано почти 38,8 тыс. требований пострадавших в ДТП, по которым оплачено страховых возмещений на сумму почти 705,2 млн грн.

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В МТСБУ рассказали кто из страховщиков ОСАГО выплатил больше всего возмещений пострадавшим в ДТП в 4 кв. 2019 года.

ТОП-10 страховщиков по количеству и сумме выплат:

✅ TAS Insurance Group

✅ ОРАНТА НАСК

✅ USI

✅ UPSK

✅ PZU Украина

✅ КНЯЖА VIG

✅ ARX

✅ Альфа-Гарант

✅ UNIQA Украина

✅ СК ВУСО

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