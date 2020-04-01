Карантин существенно уменьшил мартовские регистрации новых легковых авто

В первый весенний месяц 2020 года, часть которого прошла в режиме карантина, украинцы приобрели и смогли зарегистрировать 6244 новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром.

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Таким образом, относительно прошлого года мартовские регистрации новых машин уменьшились на 15 процентов. Также март стал менее "урожайным" месяцем первого квартала.

Напомним, в январе рынок новых легковых авто составил 7,1 тыс. шт., а в феврале почти 7 тыс. шт.

Ведущую позицию на рынке продолжает сохранять за собой Renault. В марте новые автомобили этой французской марки получили 1222 украинских регистрационных номера. По сравнению с прошлым годом мартовские регистрации новых Рено увеличились на 20 процентов.

На втором месте Toyota – 661 авто этой марки пополнили украинский автопарк. От своего результата годичной давности Тойота отстала на 21 процент.

Третью строчку рейтинга заняла KIA, за автомобили которой своими кошельками проголосовали 576 покупателей, что на 19% меньше, чем в прошлом году. Четвертая позиция у Nissan – 353 авто (-38% относительно марта 2019 г.). Завершает пятерку лидеров месяца Hyundai – 317 авто (-25%).

Бестселлером на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам марта стал автомобиль Renault Duster – 619 регистраций.

Всего в первом квартале 2020 года в Украине свою первую регистрацию прошли 20,3 тыс. новых легковых авто, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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