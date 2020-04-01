Митниця матиме дані про варість автомобілів та запчастин з країни-експортера онлайн.

Щоправда, така система повністю запрацює лише через рік. До цього моменту українські митники перевірятимуть заявлену варість товарів, які перетинають наш кордон, шляхом надсилання запитів до країн-експортерів.

Про це йдеться у повідомленні “Нової митниці”. Ця урядова організація почала тестувати програмне забезпечення для Нової комп'ютеризованої транзитної системи (NCTS). Запуск NCTS в Україні позбавить бізнес потреби оформлювати окремі декларації при транзиті між 35 країнами, членами відповідної Конвенції.

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“Цими днями митний пункт аеропорту “Бориспіль” та Київська митниця успішно здійснили пробний електронний обмін митними деклараціями у тестовому середовищі. Коли Держмитслужба успішно завершить усі тестування, а взаємодія всіх учасників буде відтестована (процес триватиме близько року), це дозволить нам формально приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту, – говориться в повідомленні “Нової митниці”.

Таким чином, занижувати митну варість на українському кордоні, в тому числі автомобілів і запчастин до них, не вийде. Митники будуть зразу бачити заявлену вартість товару з тієї країни, з якої вона йде до України чи транзитом через нашу територію.

Нагадаємо, що розмитнювати авто тепер можна без брокера.