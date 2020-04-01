Таможня будет иметь данные о стоимости автомобилей и запчастей из страны-экспортера онлайн.

Правда, такая система полностью заработает только через год. До этого момента украинские таможенники будут проверять заявленную стоимость товаров, пересекающих нашу границу, путем отправки запросов в страны-экспортеры.

Об этом говорится в сообщении “Новой таможни”. Эта правительственная организация начала тестировать программное обеспечение для Новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS). Запуск NCTS в Украине избавит бизнес потребности оформлять отдельные декларации при транзите между 35 странами, членами соответствующей Конвенции.

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“Этими днями таможенный пункт аэропорта “Борисполь” и Киевская таможня успешно осуществили пробный электронный обмен таможенными декларациями в тестовой среде. Когда Гостаможслужба успешно завершит все тестирования, а взаимодействие всех участников будет апробировано (процесс займет около года), это позволит нам формально присоединиться к Конвенции о процедуре общего транзита”, – говорится в сообщении “Новой таможни”.

Таким образом, занижать таможенную стоимость на украинской границе, в том числе автомобилей и запчастей к ним, не получится. Таможенники будут сразу видеть заявленную стоимость товара с той страны, с которой она идет в Украину или транзитом через нашу территорию.

Напомним, что растаможивать авто теперь можно без брокера.