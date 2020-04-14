Но время появления в том или ином штате зависит от законодателей.
Руководитель Tesla ответил сразу на два вопроса, связанные с деятельностью его компании: насчет давно обещанных беспилотных такси и того, зачем в современных автомобилях марки в салонное зеркало заднего вида встроена видеокамера.
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В прошлом году, во время Autonomy Investor Day, основатель и руководитель Tesla изложил широкий план по созданию в ближайшее время автономного таксопарка, на базе нынешних машин марки. Несмотря на значительный прогресс в сфере автономного транспорта, заявление Илона Маска выглядит фантастическим, поскольку ни одна из компаний-разработчиков пока не смогла добиться от компьютерной системы автономности уровня 5, по стандартному определению SAE.
Тем не менее, Маск, ответил на запрос в Твиттере, что сервис "роботакси" будет функционально готов уже в 2020 году. Законодательное утверждение – сроки непредсказуемы.
В настоящее время Tesla предлагает свою систему полуавтономного управления, которую называет Autopilot. Это набор очень "компетентных" электронных систем помощи водителю, однако, комплекс на самом деле не соответствует определению "полностью автономной системы управления".
Все без исключения Tesla Model 3, с самого начала производства, оборудуются видеокамерой, нацеленной внутрь авто. Она встроена в стойку зеркала заднего вида и имеет заглушку. Никто не знал зачем. Руководитель Tesla уверял, что это устройство было неактивным все время, но теперь Маск подтвердил в Twitter, что камера действительно предназначена для мониторинга салона. Однако не в автомобилях частных владельцев, а именно в "роботакси".
"Скорее всего, эта камера предназначена для Robotaxi и имеет антивандальное назначение", – предположил один из пользователей. "Верно", – коротко ответил Маск.
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