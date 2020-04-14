Но время появления в том или ином штате зависит от законодателей.

Руководитель Tesla ответил сразу на два вопроса, связанные с деятельностью его компании: насчет давно обещанных беспилотных такси и того, зачем в современных автомобилях марки в салонное зеркало заднего вида встроена видеокамера.

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В прошлом году, во время Autonomy Investor Day, основатель и руководитель Tesla изложил широкий план по созданию в ближайшее время автономного таксопарка, на базе нынешних машин марки. Несмотря на значительный прогресс в сфере автономного транспорта, заявление Илона Маска выглядит фантастическим, поскольку ни одна из компаний-разработчиков пока не смогла добиться от компьютерной системы автономности уровня 5, по стандартному определению SAE.

Тем не менее, Маск, ответил на запрос в Твиттере, что сервис "роботакси" будет функционально готов уже в 2020 году. Законодательное утверждение – сроки непредсказуемы.

Functionality still looking good for this year. Regulatory approval is the big unknown. — Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2020

В настоящее время Tesla предлагает свою систему полуавтономного управления, которую называет Autopilot. Это набор очень "компетентных" электронных систем помощи водителю, однако, комплекс на самом деле не соответствует определению "полностью автономной системы управления".

Until @Tesla or @elonmusk tells me what this camera is doing for me I'm shutting them out. It SHOULD be used with Sentry Mode, but it's not at this time. When it has a purpose that serves me I'll slide it back open. Here's what I used of you want to join: https://t.co/MasBhAAH5n pic.twitter.com/eZIEYmBKGx — LivingTesla ⚡ SnapPlate Creators (@LivingTesla) April 4, 2019

Все без исключения Tesla Model 3, с самого начала производства, оборудуются видеокамерой, нацеленной внутрь авто. Она встроена в стойку зеркала заднего вида и имеет заглушку. Никто не знал зачем. Руководитель Tesla уверял, что это устройство было неактивным все время, но теперь Маск подтвердил в Twitter, что камера действительно предназначена для мониторинга салона. Однако не в автомобилях частных владельцев, а именно в "роботакси".

This is most likely for Robotaxis, if they vandalize your car, it's on camera and they'll pay for the damage and possibly get charge criminally. — Marty Tee (@MartyTee2) April 12, 2020

"Скорее всего, эта камера предназначена для Robotaxi и имеет антивандальное назначение", – ​​​​​​​предположил один из пользователей. "Верно", – ​​​​​​​коротко ответил Маск.

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