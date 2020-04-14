Штефан Вінкельман показав свій щільно розписаний щоденний графік роботи під час дистанціонування.

Чи можна керувати великою компанією, навіть не з’являючись в офісі? Тепер ми знаємо, що це цілком реально, адже босу Bugatti це вдається.

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Через коронавірус, усі ми змушені пристосовуватись до нових умов життя, в тому числі, роботи з дому. Автовиробники тут не виключення. Хоча автозаводи зупинені, а рядові співробітники залишаються вдома, бізнес вимагає постійної уваги вищого менеджменту. Президент компанії Bugatti Штефан Вінкельман розповів про свій карантинний графік і в працьовитого німця є чому повчитись.



Фото: Штефан Вінкельман / Bugatti

Вінкельман розпочинає свій день о 7:00 ранку. Снідає, знайомиться з новинами. О пів на дев’яту вмикає комп’ютер та перевіряє поштову скриньку. Далі, за допомогою конференц-зв’язку, проводить кілька нарад, включаючи обговорення справ з Виконавчою радою. Після цього проводить бесіди з підрозділами Bugatti – продажів, дизайну, маркетингу та розробки. Обід – опівдні, з телевізійними новинами та електронними повідомленнями, але до 14:00 Вінкельман проводить ще кілька телефонних конференцій та перевіряє електронні листи.



Фото: Шато Сен-Жан – штаб-квартира Bugatti / Bugatti

Надвечір Вінкельман дозволяє собі кілька особистих дзвінків, в тому числі матері, а завершує свій день пробіжкою. Перед сном обов’язково читає – одну художню книгу і одну академічну, хоча зараз читає дві нехудожні книги.

Вінкельман навідується до штаб-квартири Bugatti в Шато Сен-Жан щонайменше двічі на тиждень, оскільки є співробітники, що навіть зараз працюють в офісі, а шеф любить тримати ситуацію під контролем.

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