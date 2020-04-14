Стефан Винкельман показал свой плотно расписанный ежедневный график работы во время дистанцирования.
Можно ли управлять большой компанией, даже не появляясь в офисе? Теперь мы знаем, что это вполне реально, ведь боссу Bugatti это удается.
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Из-за коронавируса, все мы вынуждены приспосабливаться к новым условиям жизни, в том числе, работы из дома. Автопроизводители здесь не исключение. Хотя автозаводы остановлены, а рядовые сотрудники остаются дома, бизнес требует постоянного внимания высшего менеджмента. Президент компании Bugatti Стефан Винкельман рассказал о своем карантинном графике и у трудолюбивого немца есть чему поучиться.
Фото: Стефан Винкельман / Bugatti
Винкельман начинает свой день в 7:00 утра. Завтракает, знакомится с новостями. В половине девятого включает компьютер и проверяет почтовый ящик. Далее, с помощью конференц-связи, проводит несколько совещаний, включая обсуждение дел с Исполнительным советом. После этого проводит беседы с подразделениями Bugatti – продаж, дизайна, маркетинга и разработки. Обед – в полдень, с телевизионными новостями и электронными сообщениями, но до 14:00 Винкельман проводит еще несколько телефонных конференций и проверяет электронные письма.
Фото: Шато Сен-Жан – штаб-квартира Bugatti / Bugatti
К вечеру Винкельман позволяет себе несколько личных звонков, в том числе матери, а завершает свой день пробежкой. Перед сном обязательно читает – одну художественную книгу и одну академическую, хотя сейчас читает две не художественные книги.
Винкельман наведывается в штаб-квартиру Bugatti в Шато Сен-Жан минимум два раза в неделю, так как есть сотрудники, которые даже сейчас работают в офисе, а шеф любит держать ситуацию под контролем.
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