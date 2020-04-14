Стефан Винкельман показал свой плотно расписанный ежедневный график работы во время дистанцирования.

Можно ли управлять большой компанией, даже не появляясь в офисе? Теперь мы знаем, что это вполне реально, ведь боссу Bugatti это удается.

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Из-за коронавируса, все мы вынуждены приспосабливаться к новым условиям жизни, в том числе, работы из дома. Автопроизводители здесь не исключение. Хотя автозаводы остановлены, а рядовые сотрудники остаются дома, бизнес требует постоянного внимания высшего менеджмента. Президент компании Bugatti Стефан Винкельман рассказал о своем карантинном графике и у трудолюбивого немца есть чему поучиться.



Фото: Стефан Винкельман / Bugatti

Винкельман начинает свой день в 7:00 утра. Завтракает, знакомится с новостями. В половине девятого включает компьютер и проверяет почтовый ящик. Далее, с помощью конференц-связи, проводит несколько совещаний, включая обсуждение дел с Исполнительным советом. После этого проводит беседы с подразделениями Bugatti – продаж, дизайна, маркетинга и разработки. Обед – ​​​​​​​в полдень, с телевизионными новостями и электронными сообщениями, но до 14:00 Винкельман проводит еще несколько телефонных конференций и проверяет электронные письма.

Фото: Шато Сен-Жан – ​​​​​​​штаб-квартира Bugatti / Bugatti

К вечеру Винкельман позволяет себе несколько личных звонков, в том числе матери, а завершает свой день пробежкой. Перед сном обязательно читает – ​​​​​​​одну художественную книгу и одну академическую, хотя сейчас читает две не художественные книги.

Винкельман наведывается в штаб-квартиру Bugatti в Шато Сен-Жан минимум два раза в неделю, так как есть сотрудники, которые даже сейчас работают в офисе, а шеф любит держать ситуацию под контролем.

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