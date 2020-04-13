Уникальное творение ювелирного искусства было создано Faberge еще два года назад и уже демонстрировалось избранным клиентам на закрытом мероприятии в Гудвуде и широкой общественности в СМИ. Но перед Пасхой компания Rolls-Royce решила еще раз напомнить о своем сокровище.

Пресс-релиз Rolls-Royce сообщает, что перед нами "фотографии, которые ранее не демонстрировались". И действительно, в наборе изображений есть несколько новых, хотя ничего нового о Rolls-Royce Spirit of Ecstasy Faberge Egg они не раскрывают.

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Внутри яйца Фаберже находится фирменный маскот Rolls-Royce, известный как Spirit of Ecstasy – Дух Экстаза.

Ювелирный объект ручной работы от Fabergé имеет 16 сантиметров в высоту и весит около 400 граммов. Яйцо имеет механизм, который раскрывает “лепестки” и открывает полупрозрачную хрустальную статуэтку Spirit of Ecstasy в обрамлении из 18-каратного белого золота, пурпурной эмали. Каждый лепесток украшен аметистами и белыми бриллиантами.

Фото: Spirit of Ecstasy від Fabergé / Rolls-Royce

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