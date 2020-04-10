Наручные часы от Jacob&Co обойдутся любителю французских гиперкаров и швейцарских хронометров в $280 000.

Стоимость часов составляет примерно 1/10 от цены самого автомобиля, которому он посвящен. Для покупателя Bugatti это сущие копейки.

Смотрите также: Это магическое видео о двигателе, который собирается сам, для зрителя останавливает время на шесть минут

Часовая мануфактура Jacob&Co представила наручные часы Bugatti Chiron Tourbillon с миниатюрным “работающим” мотором W16. Имитация автомобильного двигателя имеет блок цилиндров, коленчатый вал, поршни и даже пару “турбин” – все приводится в действие “кнопкой запуска мотора”. Калибр JCAM37 собран вручную из 578 деталей и закреплен на амортизирующих пружинах.



Индикатор запаса завода часов выполнен в виде датчика уровня топлива. Еще одна особенность часов – встроенный в "двигатель" механизм репетира, создающий "шум мотора" Bugatti Chiron.

Посмотрите, как работает крошечный мотор:



Корпус Bugatti Chiron Tourbillon изготовлен из титана, а стекло – сапфировое. Стоимость турбийона – 280 000 долларов.

Также интересно: Клуб 1000+ или самые мощные гиперкары 2020 года