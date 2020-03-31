Техника "стоп-моушн" показывает процесс сборки авиамотора без участия человека и этот ролик завораживает.

Трудно даже представить, сколько времени понадобилось автору этого видео для его создания. По сути, ролик представляет собой набор фотографий, которые вместе образуют анимацию.

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Есть шесть с половиной минут свободного времени? Любите "сделай-сам видео"? Наслаждайтесь роликом от DIY Garage о сборке мотора V2 "призраком". Алюминиевый двухцилиндровый двигатель в этом видео – функциональная модель авиамотора марки Daimler, образца 1898 года. Такой набор можно найти на Amazon, стоит он $494.

В случае, если видео вам понравилось и у вас еще осталось время, вот второй ролик от DIY Garage, о мини-моторе Toyota:

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