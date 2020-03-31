Техніка "стоп-моушн" показує процес складання авіамотора без участі людини і цей ролик зачаровує.

Важко навіть уявити, скільки часу знадобилось автору цього відео для його створення. По суті, ролик є набором фотографій, які разом утворюють анімацію.

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Маєте шість з половиною хвилин вільного часу? Полюбляєте “зроби-сам відео”? Насолоджуйтесь роликом від DIY Garage про збірку мотора V2 “привидом”. Алюмінієвий двоциліндровий двигун у цьому відео – функціональна модель авіамотора марки Daimler, зразка 1898 року. Такий набір можна знайти на Amazon, коштує він $494.

На випадок, якщо відео вам сподобалось і у вас ще залишився час, ось другий ролик від DIY Garage, про міні-мотор Toyota:



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