Наручний годинник від Jacob & Co обійдеться шанувальнику французьких гіперкарів та швейцарських хронометрів у $280 000.

Вартість годинника складає приблизно 1/10 від ціни самого автомобіля, якому він присвячений. Для покупця Bugatti це сущі копійки.

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Годинникова мануфактура Jacob & Co представила наручний годинник Bugatti Chiron Tourbillon з мініатюрним “працюючим” мотором W16. Імітація автомобільного двигуна має блок циліндрів, колінчастий вал, поршні та навіть пару “турбін” – усе приводиться в дію “кнопкою запуску мотора”. Калібр JCAM37 зібраний вручну з 578 деталей і закріплений на амортизувальних пружинах.



Індикатор запасу заводу годинника виконаний у вигляді датчика рівня пального. Ще одна особливість годинника – вбудований в “двигун” механізм репетіра, що створює “шум мотора” Bugatti Chiron.

Подивіться, як працює крихітний мотор:



Корпус Bugatti Chiron Tourbillon виготовлений з титану, а скло – сапфірове. Вартість турбійона – 280 000 доларів.

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