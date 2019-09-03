Своїм рекордом серійний прототип Chiron підштовхує конкурентів до наполегливішої праці над своїми гіперкарами.

Історичний заїзд відбувся 2 вересня на тестовій трасі Ehra Lessien. Виробничий прототип, з Енді Уоллесом за кермом, перетнув відмітку у 300 миль/год, ставши найшвидшим серійним гіперкаром планети.

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Максимальна швидкість, яку вдалось розвинути Bugatti Chiron – 304,77 миль/год. Це 490,48 кілометрів на годину. Майже п’ять сотень! І це новий світовий рекорд для серійного автомобіля.

Бос Bugatti Стефан Вінкельманн раніше заявляв, що французька марка не зацікавлена у швидкісних рекордах, хоча автомобілі і мають необхідний для цього потенціал. До того ж, не можна було відкидати того факту, що ніхто не міг дати гарантій, що такий заїзд переживуть шини автомобіля, якими б ультрашвидкісними вони не були.

“Бугатті” була скупа на подробиці, тож з якими саме шинами вдалось вдановити рекорд, і скільки заїздів для цього знадобилося – невідомо.

Фото: Bugatti Chiron встановив новий рекорд швидкості / Bugatti

Пізніше Вінкельманн змінив думку і вже у серпні цього року заявив, що Bugatti таки збирається досягти заповітної відмітки у 300 миль на годину. Ту ж ціль переслідує ще кілька виробників, включаючи SSC з гіперкаром Tuatara, Koenigsegg зі своїм Jesko 300, та Hennessey з Venom F5.



У серпні Bugatti представила новий гіперкар Centodieci, за 8,9 мільйонів доларів, котрий являє собою кузовну модифікацію Chiron, виконану у стилі історичної моделі EB110 з 1990-х років. А днями “звичайнісінький” Chiron Sport журналісту вдалось розігнати до 420 км/год.

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