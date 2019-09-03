Красуня гонщиця не приховує, що їхати вперед, коли перед тобою прірва – дуже лячно.

Шалені вибрики на палубі величезного корабля? Щось таке ми вже бачили у фільмі "Гарячі голови". Та цього разу було не до жартів.

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Напередодні прем’єри першого серійного електрокара Porsche компанія невгамовно атакує нас дрібничками, покликаними підігріти цікавість публіки. Втім, авіаносець – не така вже й дрібничка.

Навіщо німецький автовиробник відправив красуню гонщицю Ши Холбрук та Taycan з 1% камуфляжу на американський авіаносець USS Hornet? Аби продемонструвати його реактивний характер на тлі реактивних літаків.

Під час заїзду Ши використовувала систему лонч-контролю, якою комплектується Taycan, а також опційні карбон-керамічні гальма.

Заїзд тривав 10,17 секунди. За цей час Porsche Taycan розігнався до 145 км/год і зупинився в 30 метрах від встановленої на краю палуби перешкоди.

“Палуба виявилась довшою, ніж здавалось, але не надто гладкою. Свідомий розгін в напрямку прірви, що обривається в океан, став для мене новим досвідом, але впевненість в мене вселяв Taycan. Він, як з'ясувалося, дійсно стабільний – на прискоренні і, що куди важливіше, на гальмуванні”, – прокоментувала свій заїзд Ши Холбрук.



Нагадаємо, офіційна прем'єра Porsche Taycan відбудеться 4 вересня: заходи, в рамках яких компанія покаже свій перший серійний електрокар, пройдуть одночасно на трьох континентах.

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