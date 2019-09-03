Красавица гонщица не скрывает, что ехать вперед, когда перед тобой пропасть – очень страшно.

Безумные выходки на палубе огромного корабля? Что-то такое мы уже видели в фильме "Горячие головы". И в этот раз было не до шуток.

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Накануне премьеры первого серийного электрокара Porschе компания неугомонно атакует нас безделушками, призванными подогреть интерес публики. Впрочем, авианосец – не такая уж и мелочь.

Зачем немецкий автопроизводитель отправил красавицу гонщицу Ши Холбрук и Taycan с 1% камуфляжа на американский авианосец USS Hornet? Чтобы продемонстрировать его реактивный характер на фоне реактивных самолетов.

Во время заезда Ши использовала систему лонч-контроля, которой комплектуется Taycan, а также опциональные карбон-керамические тормоза.

Заезд длился 10,17 секунды. За это время Porsche Taycan разогнался до 145 км/ч и остановился в 30 метрах от установленной на краю палубы препятствия.

“Палуба оказалась длиннее, чем казалось, но не слишком гладкой. Сознательный разгон в направлении пропасти, которая обрывается в океан, стал для меня новым опытом, но уверенность в меня вселял Taycan. Он, как выяснилось, действительно стабильный – на ускорении и, что куда важнее, на торможении”, – прокомментировала свой заезд Ши Холбрук.

Напомним, официальная премьера Porsche Taycan состоится 4 сентября: мероприятия, в рамках которых компания покажет свой первый серийный электрокар, пройдут одновременно на трех континентах.

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