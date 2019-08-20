Майбутніх власників електричного "Порше" чекає чимало приємних бонусів. Це лише початок.

Перша доза інформації про салон довгоочікуваного електрокара від фірми доктора Фердинанда в одних реципієнтів викличе радісне піднесення, інших може привести до депресії. Taycan всередині майже не відрізняється від бензинових Porsche, але орієнтований на міленіалів.

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Перше, про що вирішила розповісти компанія Porsche, відкривши тему інтер’єру, це мультимедійні можливості. Три роки інтернету, повний доступ до сервісу Apple Music, який включає в себе близько 50 мільйонів треків без реклами і купу ексклюзивних плейлистів. Виробник заявляє, що Taycan є першим у світі серійним автомобілем з повністю інтегрованим музичним сервісом Apple.

Фото: Porsche Taycan / Porsche

Від концепту Mission E у серійному Taycan залишились лише загальні риси. Добре помітно, що деякі ключовіі елементи, наприклад, рульове колесо, приладова панель та механічний годинник для Taycan запозичені у знайомих моделей з ДВЗ.

Фото: Porsche Mission E / Porsche

Porsche заявила, що отримала на електрокар вже більше 20 тисяч попередніх замовлень. При цьому точні характеристики моделі усе ще не були озвучені. Відомо, що найпотужніша модифікація Taycan Turbo отримає 600-сильну силову установку і зможе прискорюватися до 200 км/год менше, ніж за 10 секунд. Обіцяний запас ходу для топової комплектації – 500+ км.



Фото: Porsche 911 Carrera 2020 / Porsche

Офіційний дебют Porsche Taycan відбудеться 4 вересня – тоді ж будуть розкриті характеристики електрокара. Продажі стартують до кінця року, а наступного з'явиться високий електро-хетчбек Taycan Cross Turismo.

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